Derechista Rodrigo Chaves gana la segunda vuelta presidencial en Costa Rica

Asimismo, el gobernante saliente, Carlos Alvarado, felicitó a Chaves. Tras vencer con su novel Partido Progreso Social Democrático , gobernará la nación del 2022 al 2026.

“Recibo con la más profunda humildad esta decisión sagrada del pueblo costarricense (...) Este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo sino una enorme responsabilidad”, señaló Chaves ante una multitud de simpatizantes en San José.

Más del 42% de los 3,5 millones de habitantes llamados a votar no acudieron a las urnas.

“El próximo presidente tiene que cambiar todo, porque esto está muy pobre. Aquí no hay trabajo, no hay nada”, consideró por su parte Ana Briceño, una agente de viajes de 64 años.

Por su labor, Briceño conoce de cerca el impacto de la pandemia en el turismo, el principal motor económico de este país líder en protección del medio ambiente y con abundantes atractivos naturales.

La pobreza afecta al 23% de los habitantes del país, que sufrió una de las mayores caídas de empleo en la región entre 2019 y 2020 (-14%), junto con Perú, según Cepal. Su deuda equivale al 70% de su PIB.

Pese a los contratiempos, Costa Rica encabeza el ranking en América Latina de los países “más felices” del mundo, según el último World Happiness Report.

“La sociedad costarricense no era pobre, la empobrecieron, la sociedad costarricense no era desigual, la desigualaron. Nosotros hemos hablado de progresar y rechazar el retroceso”, dijo Chaves, del novel Partido Progreso Social Democrático (PPSD), este domingo en rueda de prensa.

