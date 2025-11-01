Restringen parcialmente el acceso de periodistas a la oficina de prensa de la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.-La Casa Blanca anunció este viernes que los periodistas acreditados al recinto solo podrán acceder a los despachos de los principales responsables de comunicación de la oficina presidencial estadounidense con una cita previa de cara a limitar que los medios puedan tener acceso a "información sensible".

Un memorando publicado hoy por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) del presidente estadounidense Donald Trump prohíbe el acceso a los titulares de acreditaciones de prensa de la Casa Blanca a la Sala 140 del Ala Oeste, también conocida como "sala de prensa superior", si no se tiene cita previa.

Esta sala está ubicada junto al Despacho Oval y en ella trabajan los principales responsables de comunicación de la Casa Blanca, como el director de comunicaciones, Steven Cheung, y la portavoz, Karoline Leavitt.

Es habitual que los periodistas se acerquen a la sala para tratar de charlar directamente con estos funcionarios.

El argumento del NSC es que "el personal de comunicaciones de la Casa Blanca maneja habitualmente información sensible".