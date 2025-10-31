  1. Inicio
Pastor en Colombia afirma que Dios le reveló que su iglesia le dé dinero para dos iPhone 17

El predicador aseguró que Dios le hizo la revelación y los miembros de la iglesia debían cumplir su voluntad

  • 31 de octubre de 2025 a las 17:29
1 de 9

Una polémica se ha desatado en Colombia, ya que un pastor pidió a los miembros de su iglesia dinero para comprar dos iPhone 17, según él, Dios le hizo esa revelación. Esto fue lo que pasó y la indignación que desató el video.

 Foto: El Heraldo
2 de 9

Diversos medios han publicado el video y únicamente se ha detallado que es en Colombia, sin precisar la ciudad ni la iglesia, tampoco el nombre del predicador.

Foto: Cortesía redes
3 de 9

"Dios me dijo hace días que adquiriera el iPhone 17 Pro Max de dos terabytes, uno para ti y otro para tu esposa y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir los dos celulares", dice en el video.

Foto: Cortesía redes
4 de 9

"Hagamos la voluntad de Dios en este día, amén", termina diciendo. Varios usuarios en redes dijeron que se trataba de IA. Sin embargo, portales como Infobae compartieron la noticia y titularon: Pastor le pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa: “Hagamos la voluntad de Dios”.

 Foto: Cortesía redes
5 de 9

Esto habría sucedido en Cartagena, Colombia, y según Infobae la noticia es verdadera, por lo que no tiene nada que ver una IA. Nota de Infobae: https://www.infobae.com/mexico/2025/10/30/pastor-pide-a-fieles-financiar-iphone-17-pro-max-para-el-y-su-esposa-hagamos-la-voluntad-de-dios/

 Foto: Cortesía redes
6 de 9

El iPhone 17 Pro Max de 2 TB asciende a un valor en Estados Unidos de 1,799 dólares (más de 40 mil lempiras en Honduras), siendo el más caro de los lanzados por parte de Apple.

Foto: Cortesía redes
7 de 9

La versión solicitada por el pastor corresponde a la más costosa de la gama, lo que ha intensificado el debate en redes sociales sobre el uso de argumentos religiosos para justificar la adquisición de artículos de lujo.

 Foto: Cortesía redes
8 de 9

En las últimas semanas, también se viralizó un video de un pastor en Estados Unidos que se molestó porque una fémina "solo" donó 1,200 dólares.

 Foto: Cortesía redes
9 de 9

Este pastor le dijo a la fémina que debían donar al menos 2 mil dólares durante un evento de recaudación en su iglesia.

Foto: Cortesía redes
