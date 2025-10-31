Pastor en Colombia afirma que Dios le reveló que su iglesia le dé dinero para dos iPhone 17

Una polémica se ha desatado en Colombia, ya que un pastor pidió a los miembros de su iglesia dinero para comprar dos iPhone 17, según él, Dios le hizo esa revelación. Esto fue lo que pasó y la indignación que desató el video.
Diversos medios han publicado el video y únicamente se ha detallado que es en Colombia, sin precisar la ciudad ni la iglesia, tampoco el nombre del predicador.
"Dios me dijo hace días que adquiriera el iPhone 17 Pro Max de dos terabytes, uno para ti y otro para tu esposa y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir los dos celulares", dice en el video.
"Hagamos la voluntad de Dios en este día, amén", termina diciendo. Varios usuarios en redes dijeron que se trataba de IA. Sin embargo, portales como Infobae compartieron la noticia y titularon: Pastor le pidió a sus fieles financiar un iPhone 17 Pro Max para él y su esposa: “Hagamos la voluntad de Dios”.
Esto habría sucedido en Cartagena, Colombia, y según Infobae la noticia es verdadera, por lo que no tiene nada que ver una IA. Nota de Infobae: https://www.infobae.com/mexico/2025/10/30/pastor-pide-a-fieles-financiar-iphone-17-pro-max-para-el-y-su-esposa-hagamos-la-voluntad-de-dios/
El iPhone 17 Pro Max de 2 TB asciende a un valor en Estados Unidos de 1,799 dólares (más de 40 mil lempiras en Honduras), siendo el más caro de los lanzados por parte de Apple.
La versión solicitada por el pastor corresponde a la más costosa de la gama, lo que ha intensificado el debate en redes sociales sobre el uso de argumentos religiosos para justificar la adquisición de artículos de lujo.
En las últimas semanas, también se viralizó un video de un pastor en Estados Unidos que se molestó porque una fémina "solo" donó 1,200 dólares.
Este pastor le dijo a la fémina que debían donar al menos 2 mil dólares durante un evento de recaudación en su iglesia.