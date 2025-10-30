Rescatan a decenas de cubanos atrapados por el huracán Melissa

La Habana, Cuba.- Los equipos de emergencia están rescatando en el este de Cuba a un grupo de 123 personas que quedaron incomunicados por la crecida de un río en el municipio Urbano Noris (noreste) con el paso del potente huracán Melissa, informaron este jueves medios oficiales. Hasta el momento han sido rescatadas con un helicóptero del Ejército 29 personas, una de ellas con discapacidad, además de ocho menores.

La emisora municipal Radio SG La voz del Azúcar explicó que aún quedan otras 94 personas que serán trasladadas "poco a poco" de la demarcación inundada en próximos viajes del helicóptero encargado de su rescate. En esta jornada, otras 91 personas fueron auxiliadas luego de quedar atrapadas en las inundaciones provocadas la creciente de ríos, un grupo de 38 en la localidad Cacocum, también en la provincia de Holguín, y otras 56 en la comunidad Los Áticos (sureste), de Granma, otra de las provincias impactadas por el huracán Melissa. Este evento meteorológico de gran magnitud tocó tierra en Cuba en la madrugada del miércoles con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y cruzó su extremo este de sur a norte durante unas siete horas con fuertes vientos, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica.