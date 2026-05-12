  1. Inicio
  2. · Mundo

Rescatan a 10 personas tras caer aeronave que viajaba de Bahamas hacia Florida

Diez personas fueron rescatadas frente a Fort Pierce, Florida, tras estrellarse la aeronave en la que viajaban desde las Bahamas; hay tres heridos

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 14:50
Rescatan a 10 personas tras caer aeronave que viajaba de Bahamas hacia Florida

Rescatan a 10 personas tras caer aeronave frente a Florida.

San Juan.- Diez personas, tres de ellas heridas, fueron rescatadas este martes frente a la costa de Fort Pierce, en Florida (Estados Unidos), después de que la aeronave en la que viajaban desde las Bahamas se estrellara.

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de las Bahamas (AAIA, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que la aeronave Beechcraft 300 King, con matrícula HP-1859, se dirigía al Aeropuerto Internacional de Gran Bahama.

Rescatan una embarcación de españoles encallada en Islas de la Bahía

La aeronave había despegado previamente del Aeropuerto Internacional Leonard Thompson, en la isla de Abaco.

"Durante el vuelo, el piloto al mando declaró una emergencia al control de tráfico aéreo y posteriormente se perdió la comunicación", señaló la AAIA.

Según la nota, los controles de tráfico aéreo de Freeport y Nassau activaron sus protocolos de notificación de emergencia y alertaron a la Real Fuerza de Defensa, la Real Policía y la Agencia de Rescate Aéreo y Marítimo de las Bahamas, así como a la Guardia Costera de Estados Unidos.

La Guardia Costera estadounidense localizó posteriormente la aeronave estrellada frente a la costa de Fort Pierce, donde rescataron a las diez personas que iban a bordo de la misma. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias