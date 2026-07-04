"Ellos no comprenden lo que pasa": Refugios de animales colapsados tras terremotos en Venezuela

Los Corales, Venezuela.- Una mujer llega con tres gatos, dos de ellos recién nacidos, a una carpa improvisada para la atención de animales lesionados o abandonados tras los devastadores terremotos del 24 de junio que azotaron el estado costero de La Guaira, en la zona norte de Venezuela, donde miles de mascotas desamparadas ya están causando el colapso de refugios. "Encontré a estos gatitos en una casa vecina y me quedé con dos, pero no puedo quedarme con más. ¿Los pueden revisar?", dice la mujer a la médico veterinaria de turno en la carpa de la organización de voluntarios Brivet -Brigada Veterinaria- que está ubicada en una avenida de la localidad de Los Corales. "No podemos hacer esto más, estamos a máxima capacidad. Lo que le pido es si los puede dejar con usted mientras nosotros ubicamos un espacio para ellos, pero vamos a revisarlo", le responde la veterinaria Irene Tejera.

Detrás de la mujer, decenas llegaban a la carpa solicitando ayuda, alimentación o atención para sus mascotas. Llegaron, incluso, tres rescatistas de El Salvador con tres gatos, uno de ellos con una herida que fue inmediatamente atendida por el equipo veterinario, y más atrás un grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) con otras mascotas. Además de perros y gatos, "hemos recibidos conejos, morrocoyes, un lorito, la mayoría en estado crítico", explicó a EFE Tejera, una de los 170 miembros de esta organización que se conformó de manera espontánea un día después de los terremotos de magnitud 7,2 y 75, en medio de la ola ciudadana de ayuda que se volcó a llevar asistencia a La Guaira. Explicó que la atención que dan en la carpa es primaria y que luego son trasladados en vehículos particulares a Caracas, donde son atendidos en centros veterinarios.