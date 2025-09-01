¿Qué tiendas estarán abiertas y cerradas en Estados Unidos por Labor Day?

Washington, Estados Unidos.- Labor Day o Día del Trabajador en Estados Unidos es un feriado nacional, por lo que es muy común que muchas personas salgan de la ciudad para aprovechar el fin de semana largo.

Por lo tanto, muchos bancos y oficinas estatales están cerrados por las fechas, lo mismo ocurre con algunas tiendas de conveniencia. Sin embargo, muchas otras tiendas estarán abiertas para que muchos aprovechen las ofertas del día.