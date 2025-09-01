¿Qué tiendas estarán abiertas y cerradas en Estados Unidos por Labor Day?

Washington, Estados Unidos.- Labor Day o Día del Trabajador en Estados Unidos es un feriado nacional, por lo que es muy común que muchas personas salgan de la ciudad para aprovechar el fin de semana largo.
Por lo tanto, muchos bancos y oficinas estatales están cerrados por las fechas, lo mismo ocurre con algunas tiendas de conveniencia. Sin embargo, muchas otras tiendas estarán abiertas para que muchos aprovechen las ofertas del día.
Estas son algunas de las tiendas abiertas y cerradas por Labor Day
Cerradas:
-Costco está cerrada
-El servicio postal en Estados Unidos (USPS) se tomó el día libre, por lo que no recogerá ni dejará paquetes
-UPS tampoco trabaja y sus locales están cerrados
-FedEx está cerrado
-Todos los bancos están cerrados
-New York Stock Exchange está cerrado
-Nasdaq
-Todas las oficinas federales, DMV y librerías públicas también están cerrados
Abiertos
-Supermercados Aldi opera en horarios limitados, según su locación
-Whole Foods está abierto, pero las personas deben chequear los horarios de las tiendas
-Publix
-Food Lion
-Winn-Dixie
-Harveys
-Trader Joe's
-Kroger
-Pick 'n Save
-Harris Teeter
-Fred Meyer
-Ralphs
-Walmart
-Target
-Home Depot
-Sam's Club está abierto en horario limitado
-Walgreens opera de forma regular, pero muchas de sus farmacias de 24 horas en algunas locaciones estarán cerradas
-CVS
-UPS Express Critical está operando de forma usual
-FedEx Custom Critical
-TJ Maxx
-Marshall's
-HomeGoods
-Lowe's
-Ace Hardware
-Macy's
-JCPenney
-Nordstrom
-Kohl's
-Victoria's Secret
-Bass Pro Shop and Cabela's
-IKEAREI
-Burlington
-Barnes & Noble
-Office Depot and OfficeMax
-PetSmart
-PetCo
-Tractor Supply Company
-Belk