  1. Inicio
  2. · Mundo

¿Qué tiendas estarán abiertas y cerradas en Estados Unidos por Labor Day?

Aunque muchos locales otorgaron el feriado del Día del Trabajador en Estados Unidos, muchos supermercados y tiendas estarán operando de forma regular

  • 01 de septiembre de 2025 a las 09:27
¿Qué tiendas estarán abiertas y cerradas en Estados Unidos por Labor Day?

Muchos supermercados en Estados Unidos operan de forma regular o en horario especial por Labor Day.

 Foto: Shutterstock

Washington, Estados Unidos.- Labor Day o Día del Trabajador en Estados Unidos es un feriado nacional, por lo que es muy común que muchas personas salgan de la ciudad para aprovechar el fin de semana largo.

Por lo tanto, muchos bancos y oficinas estatales están cerrados por las fechas, lo mismo ocurre con algunas tiendas de conveniencia. Sin embargo, muchas otras tiendas estarán abiertas para que muchos aprovechen las ofertas del día.

Estas son algunas de las tiendas abiertas y cerradas por Labor Day

Cerradas:
-Costco está cerrada
-El servicio postal en Estados Unidos (USPS) se tomó el día libre, por lo que no recogerá ni dejará paquetes
-UPS tampoco trabaja y sus locales están cerrados
-​​​​FedEx está cerrado
-Todos los bancos están cerrados
-New York Stock Exchange está cerrado
-Nasdaq
-Todas las oficinas federales, DMV y librerías públicas también están cerrados

Labor Day 2025: ¿Qué es y por qué se celebra en septiembre en Estados Unidos?

Abiertos
-Supermercados Aldi opera en horarios limitados, según su locación
-Whole Foods está abierto, pero las personas deben chequear los horarios de las tiendas
-Publix
-Food Lion
-Winn-Dixie
-Harveys
-Trader Joe's
-Kroger
-Pick 'n Save
-Harris Teeter
-Fred Meyer
-Ralphs
-Walmart
-Target
-Home Depot
-Sam's Club está abierto en horario limitado
-Walgreens opera de forma regular, pero muchas de sus farmacias de 24 horas en algunas locaciones estarán cerradas
-CVS
-UPS Express Critical está operando de forma usual
-FedEx Custom Critical
-TJ Maxx
-Marshall's
-HomeGoods
-​​​Lowe's
-Ace Hardware
-Macy's
-JCPenney
-Nordstrom
-Kohl's
-Victoria's Secret
-Bass Pro Shop and Cabela's
-IKEAREI
-Burlington
-Barnes & Noble
-Office Depot and OfficeMax
-PetSmart
-PetCo
​​​​​​​-Tractor Supply Company
-Belk

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias