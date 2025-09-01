Labor Day 2025: ¿Qué es y por qué se celebra en septiembre en Estados Unidos?

Washington, Estados Unidos.- El primer lunes de cada septiembre en Estados Unidos se celebra Labor Day o Día del Trabajador, una fecha para conmemorar los logros sociales y económicos de los trabajadores estadounidenses.

Según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, esta fecha tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, cuando activistas impulsaron la creación de la fecha para reconocer las contribuciones de la fuerza laboral en el país, además de la prosperidad y bienestar.

Antes de convertirse en un feriado federal, el Día del Trabajador era reconocido por algunos activistas laborales y estados individuales. Fue entre 1885 y 1886 que surgió un movimiento para conseguir la aprobación de una ley estatal.

Nueva York fue el primer estado en presentar un proyecto de ley, pero Oregón fue el primero en aprobar una ley que reconocía el Día del Trabajo, el 21 de febrero de 1887.

Ese mismo año, cuatro estados: Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York aprobaron leyes que creaban un feriado por el Día del Trabajo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A finales de la década, Connecticut, Nebraska y Pensilvania habían seguido el ejemplo. Por lo que para 1894, 23 estados más habían adoptado el feriado y el 28 de junio de 1894, el Congreso aprobó una ley que declaraba el primer lunes de septiembre de cada año feriado.