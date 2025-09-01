Labor Day 2025: ¿Qué es y por qué se celebra en septiembre en Estados Unidos?

Washington, Estados Unidos.- El primer lunes de cada septiembre en Estados Unidos se celebra Labor Day o Día del Trabajador, una fecha para conmemorar los logros sociales y económicos de los trabajadores estadounidenses.
Según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, esta fecha tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, cuando activistas impulsaron la creación de la fecha para reconocer las contribuciones de la fuerza laboral en el país, además de la prosperidad y bienestar.
Antes de convertirse en un feriado federal, el Día del Trabajador era reconocido por algunos activistas laborales y estados individuales. Fue entre 1885 y 1886 que surgió un movimiento para conseguir la aprobación de una ley estatal.
Nueva York fue el primer estado en presentar un proyecto de ley, pero Oregón fue el primero en aprobar una ley que reconocía el Día del Trabajo, el 21 de febrero de 1887.
Ese mismo año, cuatro estados: Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York aprobaron leyes que creaban un feriado por el Día del Trabajo.
A finales de la década, Connecticut, Nebraska y Pensilvania habían seguido el ejemplo. Por lo que para 1894, 23 estados más habían adoptado el feriado y el 28 de junio de 1894, el Congreso aprobó una ley que declaraba el primer lunes de septiembre de cada año feriado.
¿Cuándo se celebró el primer Labor Day?
La primera vez que se celebró Labor Day fue un martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con los planes de la Central Labor Union. Esta celebró su segundo Día del Trabajo tan solo un año después, el 5 de septiembre de 1883.
En el festejo se llevó a cabo un desfile por la Gran Manzana, el que se mostró la "fuerza y el espíritu de equipo de las organizaciones comerciales y laborales", además de un festival.
Con el tiempo, se sumaron discursos de figuras relevantes de la sociedad, a medida crecía el énfasis en la importancia económica y cívica.
¿Por qué se celebra en septiembre y no en mayo?
Estados Unidos decidió celebrar el Día del Trabajo en septiembre para separarlo de la masacre de Haymarket en Chicago, del 4 de mayo de 1886 donde se llevó a cabo una de las revueltas de los movimientos obreros más importantes del país, en la que se demandó mejoras laborales y de donde surgen los mártires de Chicago.
Este evento dio origen al Día Internacional del Trabajo.
Por lo tanto, en 1887, el presidente estadounidense Grover Cleveland estableció el Día del Trabajo en septiembre como feriado oficial, siguiendo la celebración de los Caballeros del Trabajo y para evitar que el 1 de mayo sirviera como glorificación de los "mártires de Chicago".