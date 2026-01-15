  1. Inicio
  2. · Mundo

Putin admite crisis en relaciones con la Unión Europea y apuesta por el diálogo

Vladimir Putin admitió que las relaciones con Europa están en crisis, pero expresó su esperanza en restablecer el diálogo y la cooperación en el futuro

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 08:59
Putin admite crisis en relaciones con la Unión Europea y apuesta por el diálogo

Putin confía en restablecer en un futuro las relaciones con la Unión Europea

 Foto: EFE

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, admitió este jueves que las relaciones con la Unión Europea "dejan mucho que desear" y expresó su confianza en restablecerlas en el futuro.

"Quiero enfatizar que el diálogo y los contactos se redujeron al mínimo, tanto en el ámbito oficial, como en el empresarial y público, pero no por culpa nuestra", dijo el líder ruso al dirigirse a diez embajadores europeos que le entregaron hoy sus cartas credenciales en una ceremonia en la Sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin.

Kim Jong-un promete apoyo "incondicional" a las decisiones de Vladímir Putin

Agregó que la interacción con Europa, otrora el mayor socio comercial de Rusia, se ha congelado en lo que respecta al diálogo sobre temas internacionales y regionales.

"Quiero creer que con el tiempo la situación cambiará y nuestros países volverán a una comunicación normal y constructiva basada en el respeto a los intereses nacionales y la consideración de las legítimas preocupaciones de seguridad", afirmó.

Putin enfatizó que las relaciones de Rusia con cada uno de los países cuyos embajadores estaban hoy presentes en la ceremonia, entre ellos Francia, Italia, Portugal, Suiza y República Checa, las relaciones bilaterales tienen "profundas raíces históricas y están llenas de ejemplos de asociación mutuamente beneficiosa y una enriquecedora cooperación cultural".

Se trata de la primera ceremonia de entrega de cartas credenciales de embajadores extranjeros a Putin en más de un año a la que asistieron más de 30 diplomáticos.

Entre ellos figuraron los embajadores de diez países europeos, así como los jefes de las legaciones diplomáticas de Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, a los que se les sumaron el nuevo embajador de Israel y el de Afganistán. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias