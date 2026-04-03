“Puro teatro”: Medvédev cuestiona a Trump por su postura sobre la OTAN

Moscú, Rusia.- El expresidente ruso Dmitri Medvédev descartó hoy que el presidente de EE.UU., Donald Trump, hable en serio cuando dice que se plantea abandonar la OTAN debido a la falta de apoyo europeo a la guerra en Irán. "Por supuesto que ni Trump ni EE.UU. abandonarán la OTAN. No hay motivo y el Congreso no le dejará. La retórica de Trump es puro teatro", dijo Medvédev en su cuenta de Telegram. Pronosticó que a lo máximo que llegará Washington es a reducir el tamaño del contingente estadounidense o a negarse a suministrar algún tipo de equipamiento militar.

"Pero esto no es lo que es relevante aquí", señaló. Medvédev sí destacó que en el seno de la Alianza Atlántica existen"importantes contradicciones que se han visto agravadas por la campaña iraní". "Y los subnormales políticos europeos, especialmente en Bruselas, están considerando seriamente crear un componente militar de pleno derecho dentro de la UE. Y eso cambia el mapa del mundo", dijo. Por ello, el actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia considera que la UE "ya no es más una unión económica" y se está convirtiendo rápidamente "en una alianza militar en toda regla, extremadamente hostil hacia Rusia y, en algunos aspectos, peor que la OTAN".