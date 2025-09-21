Protesta antigubernamental en Perú deja doce policías heridos y seis ataques a periodistas

Lima, Perú.-La protesta contra el gobierno y Congreso de Perú convocada por jóvenes y otros colectivos sociales desarrollada este sábado en Lima dejó un saldo de 12 policías heridos, seis ataques a periodistas, que denunció la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), y más de una decena de manifestantes heridos, aunque no hay datos oficiales de la cifra total.

La manifestación se desplegó en el centro histórico de la capital peruana la tarde del sábado y conforme fueron pasando las horas se produjeron algunos enfrentamientos y disturbios que dejaron al menos un detenido y unos 14 asistentes heridos por disparos de perdigones de goma de la Policía Nacional de Perú (PNP), según las brigadas de salud conformadas por voluntarios.

Este domingo, la ANP difundió un comunicado en el que denunció que registró seis ataques a periodistas durante la cobertura de la protesta, que fue convocada por colectivos como 'Generación Z', tenía el lema 'El pueblo se levanta, día del despertar peruano' y mostraba el rechazo popular contra la presidenta, Dina Boluarte, su Gobierno y el Congreso.