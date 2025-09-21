Jóvenes peruanos y colectivos sociales marcharon en Lima contra el gobierno de Dina Boluarte

En una protesta protagonizada por un enorme dispositivo policial que no dejó avanzar a los manifestantes hacia las sedes del Ejecutivo y Legislativo, Lima se vio sumida en el caos el sábado. Aquí más detalles
La protesta fue convocada por colectivos como 'Generación Z', tenía el lema 'El pueblo se levanta, día del despertar peruano' y fue pacífica, aunque se registraron algunos enfrentamientos con la Policía, que lanzó gas lacrimógeno para impedir el avance de la marcha.
Además, asistentes a la manifestación denunciaron en redes sociales que las fuerzas de seguridad impidieron el acceso al núcleo de la protesta, la Plaza San Martín, ubicada en el centro histórico de la capital, y por tanto no les dejaron unirse a la misma.
Una enorme pancarta con el lema 'Fujimorismo nunca más' fue colgada en el centro de la plaza y carteles con las palabras 'Dina asesina' y 'Todos fuera' se repitieron entre los manifestantes.
También hubo banderas del cómic manga 'One Piece', que ya fue utilizada en protestas antigubernamentales en Nepal, Francia e Indonesia, y que jóvenes peruanos también han adoptado como símbolo de protesta.
Los motivos de la marcha eran diversos, por una parte se mostró rechazo por la reforma del sistema de pensiones y otras leyes aprobadas por el Gobierno y Congreso y se denunció el aumento del crimen organizado.
También se pedía justicia por las muertes ocurridas en las protestas desarrolladas a finales de 2022 e inicios de 2023, donde 49 manifestantes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En general, se expresó la oposición contra Boluarte, los ministros y congresistas, a los que señalan como corruptos.
La manifestación contó con alrededor de 1.000 agentes policiales que impidieron el paso de los manifestantes tanto al Palacio de Gobierno como al Congreso, ambos situados en el centro histórico de Lima, que permanecieron fuertemente resguardados.
"La Policía de Perú realiza maniobras de control durante las movilizaciones por el centro histórico. Protegemos a los ciudadanos, garantizando la libertad de expresión y el orden público", indicó la Policía Nacional de Perú en la red social X.