Revelan detalles de la captura de Hernán Bermúdez Requena: se ocultaba en lujosa vivienda de Paraguay

Asunción, Paraguay.- El mexicano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue capturado en Paraguay, residía y se ocultaba en una lujosa casa ubicada en el centro del país sudamericano, informó este sábado la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El operativo de captura de Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Requena", quien fue exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco (sureste), "se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso", cercana a la capital, Asunción, indicó la Senad en un comunicado.

"El detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento", añadió la institución paraguaya.

La Senad participó de la intervención junto a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Ministerio Público de Paraguay y contó con apoyo de autoridades mexicanas "que aportaron información clave para la localización del fugitivo", según la nota.