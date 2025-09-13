Tragedia en Ciudad de México: explosión de camión de gas ya deja 13 fallecidos

Ciudad de México, México.- El gobierno de la Ciudad de México reportó este sábado que se elevó a 13 el número de fallecidos por la explosión el miércoles de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México publicó en su cuenta de X la lista actualizada de afectados tras el siniestro, que suma ya 13 muertos, 40 hospitalizados y 30 lesionados dados de alta de los hospitales, con corte a las 10:00 hora local (18:00 GMT) .

La dependencia confirmó el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la mujer de 49 años que resultó con quemaduras en más del 90 % de su cuerpo tras proteger a su nieta de dos años de las llamas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a todas las familias de las víctimas mortales, y en particular, se refirió a Alicia Matías Teodoro como "una mujer que dio su vida por salvar a su nieta", y cuyo "acto de amor ha dejado una huella profunda".