El presidente iraní pide a los gobernadores atender a regiones más afectadas por la guerra

Redacción Internacional.- El presidente iraní, Masud Pezeshkián, instó este viernes a los gobernadores de las provincias iraníes a priorizar la gestión de las necesidades básicas de la población y a prestar una asistencia especial a las regiones más afectadas por la guerra.

"La gestión práctica en el terreno y el mantenimiento de la calma social son nuestra prioridad. Asegúrense de cubrir las necesidades esenciales y de ayudar a las provincias que soportan una mayor presión", señaló Pezeshkián en un mensaje remitido a los gobernadores a través de su cuenta en X.

El mandatario subrayó que recibe con regularidad los informes de las provincias y afirmó que "el pueblo no debe sentir escasez alguna", al tiempo que reiteró el compromiso de sus equipos de permanecer "al lado del pueblo".