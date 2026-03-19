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Su cadáver estaba escondido en un clóset: Evelyn, hondureña asesinada en Charlotte

En avanzado estado de descomposición y oculto en un clóset fue encontrado el cuerpo de Evelyn Enamorado, una hondureña con discapacidad auditiva, asesinada en Estados Unidos

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 06:54
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Al menos cinco días llevaba desaparecida la joven hondureña Evelyn Enamorado, quien, según las autoridades, habría sido asesinada por su propia pareja, quien ya fue detenida por el crimen. Aquí los detalles del caso:

Foto: Redes sociales
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El crimen salió a la luz luego de que un repartidor de DoorDash llegara a la habitación a entregar un pedido, donde percibió un fuerte olor extraño, por lo que alertó a las autoridades, quienes al ingresar al lugar hicieron el macabro hallazgo del cuerpo

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Dentro de un clóset, envuelta en sábanas y toallas y en estado de descomposición, fue encontrado el cuerpo sin vida de Evelyn Carolina Enamorado Cisnado, una joven hondureña de apenas 26 años.

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Enamorado Cisnado era una joven con discapacidad auditiva, al igual que su pareja, Lhis Brito-Costa, de 23 años, una mujer brasileña, quien estaría implicada en el crimen. Ambas vivían juntas.

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Las investigaciones apuntan a que llevaba al menos cinco días en ese lugar, por lo que su pareja fue detenida para fines de investigación, durante la cual habría revelado lo ocurrido.

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Lhis Brito-Costa le habría disparado tras admitir que mantenía una relación con otra persona. Cabe mencionar que Costa le había propuesto matrimonio a Evelyn este año.

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Durante su primera comparecencia ante un juez en el condado de Mecklenburg, la corte ordenó que Brito Costa permanezca detenida sin derecho a fianza.

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Entre tanto, las autoridades confirmaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitieron una orden de detención migratoria en su contra.

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El caso ha estremecido a la comunidad de Charlotte, Carolina del Norte, quienes condenan el hecho. Se ha informado que la joven grabó un video disculpándose tras el crimen.

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Las autoridades continúan trabajando para determinar exactamente qué pasó y las circunstancias que llevaron a esta tragedia que ha dejado a Charlotte de luto.

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