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¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas tras el impacto de los aviones el 11 de septiembre?

Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pentágono

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 10:32
¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas tras el impacto de los aviones el 11 de septiembre?

Las Torres Gemelas eran los edificios principales del complejo del World Trade Center en Nueva York, destruidas durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

 Foto: Cortesía redes

Washington, EE UU.- Estados Unidos conmemora hoy 25 años de los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington.

Los ataques dejaron cerca de 3,000 muertos y desencadenaron la llamada "guerra contra el terrorismo", así como la invasión estadounidense de Afganistán.

Hasta la fecha existen preguntas y una de ellas es: ¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas tras el impacto de los aviones?

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El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicó un informe donde precisa que existieron dos razones.

La primera fue el severo daño estructural que causaron los choques de los aviones en cada edificio y la segunda razón, la cadena de incendios que se expandieron a lo largo de varios pisos.

"Si no hubiese habido incendio, los edificios no se habrían derrumbado", dijo el ingeniero civil Eduardo Kausel, profesor emérito en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Un informe del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) afirma que existen documentos oficiales que indican que las torres estaban diseñadas para soportar el impacto de un avión Boeing 707, que era la aeronave comercial más grande que existía al momento de ser diseñadas.

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El impacto, según el informe del NIST, "dañó severamente" las columnas y desprendió el aislamiento contraincendios que recubría el entramado de vigas y columnas de acero.

Cada edificio tenía en el centro un núcleo vertical de acero y hormigón, que albergaba los ascensores y las escaleras.

Cada piso se formaba con una serie de vigas de acero (horizontales) que partían desde ese núcleo y se conectaban con columnas de acero (verticales) para formar las paredes exteriores del edificio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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