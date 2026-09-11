¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas tras el impacto de los aviones el 11 de septiembre?

Washington, EE UU.- Estados Unidos conmemora hoy 25 años de los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington. Los ataques dejaron cerca de 3,000 muertos y desencadenaron la llamada "guerra contra el terrorismo", así como la invasión estadounidense de Afganistán. Hasta la fecha existen preguntas y una de ellas es: ¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas tras el impacto de los aviones?

El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicó un informe donde precisa que existieron dos razones. La primera fue el severo daño estructural que causaron los choques de los aviones en cada edificio y la segunda razón, la cadena de incendios que se expandieron a lo largo de varios pisos. "Si no hubiese habido incendio, los edificios no se habrían derrumbado", dijo el ingeniero civil Eduardo Kausel, profesor emérito en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Un informe del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) afirma que existen documentos oficiales que indican que las torres estaban diseñadas para soportar el impacto de un avión Boeing 707, que era la aeronave comercial más grande que existía al momento de ser diseñadas.