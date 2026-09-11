¿Por qué las Torres Gemelas fueron tan importantes para Estados Unidos?

Nueva York, Estados Unidos.- Antes de convertirse en el principal símbolo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas representaban el poder económico, la modernidad y la capacidad de Estados Unidos para construir grandes proyectos de cara al mundo.
En abril de 1973 fue inaugurado el World Trade Center, un complejo de siete edificios ubicado en el Distrito Financiero del Bajo Manhattan, a orillas del río Hudson, convirtiendo a las Torres Gemelas en una de las principales referencias arquitectónicas y comerciales de la ciudad.
Su importancia no estaba únicamente relacionada con la arquitectura, pues el World Trade Center concentraba oficinas de grandes compañías vinculadas con las aseguradoras, las aerolíneas, las finanzas de Wall Street, las navieras, los fondos de inversión, los medios de comunicación y las empresas tecnológicas.
De esta manera, las Torres Gemelas terminaron asociándose con el funcionamiento del mercado estadounidense y con la actividad empresarial que convirtió a Nueva York en uno de los principales centros financieros del planeta, por lo que el complejo llegó a ser considerado una representación física del libre mercado.
Asimismo, su presencia trascendió el ámbito empresarial y pasó a formar parte de la cultura popular, debido a que las torres aparecieron en películas, programas de televisión, caricaturas y cómics que utilizaron su característica silueta para representar a Nueva York y el mundo económico estadounidense.
Entre las producciones cinematográficas que mostraron al World Trade Center se encuentran Godspell, King Kong, Raise the Titanic, Trading Places, Working Girl, Home Alone 2: Lost in New York, Daylight y Godzilla, lo que contribuyó a convertir las torres en una imagen reconocible dentro y fuera de Estados Unidos.
Por ello, cuando fueron destruidas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, la caída del World Trade Center no representó únicamente la desaparición de dos de los edificios más conocidos de Nueva York, sino también el derrumbe de uno de los símbolos más reconocibles del poder económico estadounidense.