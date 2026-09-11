¿Por qué las Torres Gemelas fueron tan importantes para Estados Unidos?

Nueva York, Estados Unidos.- Antes de convertirse en el principal símbolo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas representaban el poder económico, la modernidad y la capacidad de Estados Unidos para construir grandes proyectos de cara al mundo.

En abril de 1973 fue inaugurado el World Trade Center, un complejo de siete edificios ubicado en el Distrito Financiero del Bajo Manhattan, a orillas del río Hudson, convirtiendo a las Torres Gemelas en una de las principales referencias arquitectónicas y comerciales de la ciudad.

Su importancia no estaba únicamente relacionada con la arquitectura, pues el World Trade Center concentraba oficinas de grandes compañías vinculadas con las aseguradoras, las aerolíneas, las finanzas de Wall Street, las navieras, los fondos de inversión, los medios de comunicación y las empresas tecnológicas.