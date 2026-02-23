La política migratoria de Trump está alejando a votantes republicanos, según una encuesta

A nueve meses de las elecciones legislativas de medio término el próximo noviembre, el sondeo realizado por la firma Morris Predictive Insights apunta a que el aumento de las deportaciones y el despliegue de agentes migratorios en ciudades de mayoría demócrata tiene un "efecto neto negativo" entre los republicanos.

Washington, Estados Unidos.- Las políticas de inmigración de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, están alejando a más votantes del Partido Republicano de los que consigue atraer, según una encuesta divulgada este lunes.

El estudio, realizado entre el 6 y el 10 de febrero, muestra que un 54 % de los partidarios que apoyaron a Trump en 2024 y ahora se declaran afines a los demócratas o indecisos dicen que la aplicación de medidas migratorias hace menos probable que voten de nuevo por los republicanos.

En general, el 35 % de los encuestados considera que la aplicación de las leyes migratorias los hace menos propensos a apoyar al partido de Trump, frente al 26 % que afirma lo contrario.

Solo el 40 % aprueba la agresiva política de deportaciones por parte de la Administración, mientras que el 57 % la desaprueba.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Cifras similares se registran ante el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a ciudades del país, con un 35% que declara que eso les aleja del Partido Republicano.

La encuesta refleja, además, un deterioro de la imagen del partido de Trump: un 51% de los entrevistados dice verlo ahora menos favorablemente que hace un año, frente a un 17% que declara tener una opinión más positiva.

Por otra parte, un 69% de los encuestados considera que la Administración Trump está prestando demasiada atención a las deportaciones y muy poca a problemas como la economía, la inflación y el aumento del costo de la vida.

Esa percepción es compartida por el 87% de los que no votaron al republicano, el 77% de los votantes que le apoyaron en 2024 y ahora se declaran demócratas o indecisos, y por un 32% de los que se mantienen leales al presidente.