El petróleo de Texas se dispara un 12 % y supera los 100 dólares el barril

Texas, Estados Unidos.-El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12 %, hasta 101,88 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 10,98 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los precios del petróleo subían hoy debido a que los países de Oriente Medio redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que dio lugar a informes de que las naciones del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.