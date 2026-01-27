Petro dice que en EE.UU., Chile y Argentina tratan a los colombianos "como esclavos"

Bogotá, Colombia.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles".

"Yo les pido a todos los colombianos que regresan ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles", afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.

Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un "error" y aseguró que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física, haciendo referencia a las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que se han cobrado millas de detenciones y dos víctimas mortales en Mineápolis.