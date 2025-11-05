Petro celebra victoria de Mamdani en NY: "La ciudad merece su Estatua a la Libertad"

Estados Unidos.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró este miércoles la victoria del socialdemócrata Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York y consideró que la población de esa ciudad se merece su estatua a la Libertad.

"El pueblo de Nueva York se merece su estatua a la Libertad", dijo en X.

Mamdani ganó la elección con más de un millón de votos, más del 50% del electorado, según las proyecciones de la prensa local, y se convirtió en el alcalde electo más joven de Nueva York desde 1892, además del primero musulmán.

Se impuso al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que se presentaba como independiente, y al republicano Curtis Sliwa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había calificado a Mamdani de comunista.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La jornada del martes se había considerado como un termómetro de la gestión del líder republicano, que inició su segundo mandato el pasado enero, pero este último subrayó después de que se conocieran los resultados que su nombre "no estaba en la papeleta".

Las fricciones entre Trump y Petro han sido constantes y se han acentuado con los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando EE.UU. retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

Y en octubre el Departamento estadounidense del Tesoro anunció la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', por presuntos vínculos con el narcotráfico. EFE