Alcalde de Nueva York a inmigrantes: ‘Vivan su vida’ sin temor a deportaciones

Nueva York, Estados Unidos.- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, envió un mensaje a los inmigrantes que residen en la ciudad para que "vivan su vida" sin temor a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ha intensificado los arrestos y expulsiones del país de forma rápida, sin el debido proceso de ley, bajo la presidencia de Donald Trump.

"El miedo está ganando" dijo Adams durante su primer encuentro con medios latinos en la Alcaldía, acompañado por el vicealcalde para Vivienda, el puertorriqueño Adolfo Carrión, y la vicealcaldesa de asuntos estratégicos, Ana Almanzar, primera dominicana nombrada en esta posición en la ciudad.

"He sido consistente con mi mensaje: ICE no irá a las escuelas, no irá a los centros de oración, no está en los hospitales", reiteró el demócrata, quien intentó sin éxito repetir en una sola frase "vive tu vida" en español pese a la ayuda de periodistas y del propio Carrión, que escribió la frase en una hoja de papel que tenía en sus manos y se la mostró al funcionario. Adams afirmó a preguntas de EFE que a sus 65 años es muy difícil aprender el idioma y recordó que es el alcalde de una ciudad donde se hablan diversos idiomas.