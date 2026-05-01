Personas de bajos recursos en EE UU, en riesgo de perder su hogar al agotarse los subsidios

Nueva York, Estados Unidos.- Miles de personas de escasos recursos en Estados Unidos están en riesgo de perder sus hogares tras agotarse antes de lo previsto los fondos federales que subsidian el pago de sus viviendas. El programa Vales de Vivienda de Emergencia (EHV, por sus siglas en inglés) fue creado por el Congreso en 2021 para ayudar a pagar por su vivienda con fondos a personas o familias sin hogar o en riesgo de perderlo, y a víctimas de violencia doméstica o agresión sexual. Pero los fondos del programa, administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., se acabaron cuatro años antes de lo previsto debido al alto costo de los alquileres, lo que ha puesto en riesgo a más de 70.000 personas en el país de perder sus hogares, de las que más de 5.200 viven en Nueva York.

Una de las personas afectadas en Nueva York, según el canal ABC, es Lashonne Smith, que tiene dos hijos con los que vive en Brooklyn, se beneficia del programa desde 2022, y recibió una notificación de que está en riesgo de perder esa ayuda. “Recibí un correo electrónico y, al ver el logotipo de NYCHA (Autoridad de Vivienda de Nueva York), casi me caigo al suelo. Sentí como si me hubiera caído una bomba encima”, dijo la mujer a ese medio. El correo decía que NYCHA, que administra el dinero para los beneficiarios en Nueva York, ya no podría seguir aportando al pago de su alquiler, para el que la persona aporta el 30 por ciento y el programa el resto. NYCHA también les está informando a los titulares de los vales EHV que deben completar una solicitud para su programa de vivienda pública o proyectos públicos como se les conoce pero, no existe garantía alguna de que se les asigne un lugar donde vivir, con una lista de espera de más de 150.000 personas, señaló el diario La Prensa.