¿Patrimonio o explotación? El debate por la exhibición de momias en México

Fueron exhumados entre 1870 y 2004 por falta de espacio en el panteón Santa Paula, y al no poder contactar a sus familiares, las autoridades municipales los etiquetaron como “patrimonio cultural”. Hoy son un atractivo turístico que rentabiliza el ayuntamiento.

“Es preocupante y extraña que no se haya convocado para una valoración de tales cuerpos antes de su traslado”, añadió el INAH en un comunicado.

El INAH insiste en que no sabía de dicho traslado, pese a lo cual está dispuesto a asesorar su manejo. Detrás de la polémica asoman también las diferencias políticas entre el gobierno federal de izquierda y la oposición conservadora que administra el estado de Guanajuato y su capital.

Los habitantes no son ajenos al debate. Tener a “un familiar en una exhibición sería una falta de respeto y pelearía para que no se exhibiera”, declaró a AFP Luis García, guía turístico de 50 años, quien cuestiona que se haga “negocio” con estos restos.

Algunas momias están tan conservadas que se puede observar el rictus facial. También hay bebés.

“No me parece que sea denigrante (...). Familiares ya no deben existir”, afirma Josefina Lemus, maestra jubilada de 69 años, a quien no le molestaría ser exhibida si sus restos se momificaran.

Las probabilidades de que ese proceso ocurra naturalmente aumentan mientras más deshidratado esté un cuerpo, explica Ilán Leboreiro, antropólogo físico de una comisión creada por el INAH para investigar la identidad y estado de las momias.

El objetivo de esa comisión también es “redignificar” los restos, añade Leboreiro, repudiando la forma en que está expuesta la “mal llamada Bruja”.

Es “lamentable que la tirada (intención de las autoridades de Guanajuato) sea propiciar el morbo. No es nada ético darle ese trato a restos de un ser humano”, sostiene.