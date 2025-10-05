Paso de Priscilla deja lluvias intensas en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero en México

Ciudad de México, México.-La tormenta tropical Priscilla, decimosexto ciclón de la temporada y que se formó el sábado en el océano Pacífico, se desplaza en paralelo a las costas de Colima y Jalisco, y su circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN prevé que durante las próximas horas continúen las lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán (costa y oeste)e intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (costa y oeste).

Además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero, y oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2,5 a 3,5 m en costas de Guerrero (occidente).

En su comunicado más reciente, el Meteorológico de México indicó que a las 09:00 horas (15:00 GMT) el centro de la tormenta se localizó a 470 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Registra vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 6 km/h.