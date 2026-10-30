El papa León XIV vota por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, confirmó este viernes 30 de octubre la oficina de prensa del Vaticano.

León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos "siempre que tuvo la oportunidad", explicó el Vaticano y por ello se confirmó que, "en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago".

"El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos", añadió el comunicado.

Se trata de la primera vez que se conoce y confirma que un pontífice ejerce el derecho al voto en unas elecciones.