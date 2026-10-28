Abigail Lizette Flores murió tras ser atacada por su pareja; familia denunció celos y violencia

Abigail Flores, una joven originaria de Laredo, Texas, falleció este lunes -26 de octubre- después de sufrir múltiples heridas de arma blanca durante un ataque ocurrido en el condado de Zapata. Esto ocurrió:
El incidente se registró alrededor de las 8:18 pm del domingo 25 de octubre, en la cuadra 2400 de Carla Street, donde agentes de las autoridades locales encontraron a Abigail Lizette Flores con heridas de gravedad.
De acuerdo con los reportes, Abigail recibió atención médica de emergencia en Laredo y posteriormente fue trasladada en helicóptero a San Antonio para recibir atención especializada, pero falleció durante la madrugada del lunes.
Las autoridades identificaron a Torres Jr. como el sospechoso del ataque, quien fue relacionado como pareja de la vítima, con quien habría tenido una discusión.
Inicialmente, el joven fue acusado de agresión agravada, pero, tras confirmarse la muerte de Abigail, el cargo fue elevado a asesinato, según la Oficina del Sheriff del Condado de Zapata.
La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar qué desató la discusión.
Familiares de Abigail señalaron habían observado problemas en la relación, incluidos presuntos episodios de celos y posibles señales de violencia. No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente el motivo del ataque.
Su abuela la recordó como una joven dulce y alegre, además de destacar su gusto por la cocina. Mientras avanza la investigación, sus seres queridos se preparan para despedir a Abigail.
Para ayudar con los gastos funerarios, la familia abrió una campaña de recaudación en GoFundMe y anunció la venta de platillos para obtener apoyo económico.
La joven será velada el 2 y 3 de noviembre en Laredo. Posteriormente, Abigail será sepultada en el Laredo City Cemetery, según la información compartida por sus familiares.