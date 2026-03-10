El Papa acepta la renuncia de un obispo arrestado en San Diego por un presunto desfalco

El Vaticano.-El papa León XIV ha aceptado la renuncia de un obispo de la ciudad estadounidense de San Diego, Emanuel Hana Shaleta, según ha confirmado este martes la Santa Sede, días después de que fuera arrestado por varios delitos económicos.

"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Eparquía de San Pedro Apóstol de San Diego de los Caldeos (EE.UU.) presentada por Su Eminencia Emanuel Hana Shaleta", se lee en el boletín diario del Vaticano.

En su lugar, el pontífice estadounidense ha nombrado administrador apostólico al obispo Saad Hanna Sirop.

En el comunicado del Vaticano, como es habitual, no se especifican las razones de la renuncia.