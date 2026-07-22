ONU critica a Daniel Ortega tras afirmar que no habrá elecciones libres en Nicaragua

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este miércoles las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en contra de unas elecciones libres, y pidió a las autoridades nicaragüenses que reabran el espacio cívico y restablezcan el Estado de derecho.

"Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos", señaló el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, lamentando que la expresión independiente de ideas y opiniones sea reprimida en Nicaragua "de forma sistemática".

El domingo, el presidente de Nicaragua cerró explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al declarar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.