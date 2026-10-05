Obispo Silvio Báez acusa a los poderes totalitarios de convertir la codicia en Estado

San José.- El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez, muy crítico con el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, alertó este domingo sobre la codicia y la ambición de poder en los Gobiernos totalitarios. En su homilía desde una iglesia en EE UU, el líder católico a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, afirmó que "cuando la codicia se adueña de nuestro corazón, nos volvemos egoístas e insensibles, capaces de recurrir incluso a la violencia con tal de conservar y aumentar los propios bienes".

El jerarca exiliado advirtió que "en los poderes totalitarios, esta codicia se convierte en política de Estado y se manifiesta en múltiples formas de corrupción: la confiscación de bienes, la complicidad con el narcotráfico y el lavado de dinero, el otorgamiento arbitrario de concesiones mineras y el saqueo de los recursos naturales y de los fondos públicos en beneficio de unos pocos". "¡Convierten la viña de todo un pueblo en finca de unos cuantos!", lamentó el religioso, para quien "casi siempre, el afán de poseer va acompañado de otro veneno: la ambición de poder". Utilizando la parábola de los viñadores, Báez dijo que los poderes totalitarios, para apoderarse de la viña, "recurren a la arbitrariedad y se imponen con violencia". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse