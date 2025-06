¿De qué trata la nueva orden de Trump que obliga a camioneros a hablar inglés?

Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, “un conductor que no pueda entender inglés no conducirá un vehículo comercial en este país. Punto”. Asimismo, explicó que la medida apunta a reforzar las normativas existentes y también a reducir los incidentes por malos entendidos.

Según las autoridades, la normativa actualiza los procedimientos del Departamento de Transporte (DOT), que ahora incluirán pruebas rigurosas para verificar si los conductores pueden comprender y responder en inglés. Las evaluaciones incluirán desde preguntas básicas hasta la interpretación de señales de tránsito y tableros electrónicos.

El decreto recuerda que la ley federal exige que los operadores de vehículos comerciales puedan leer, hablar y entender inglés lo suficiente para comunicarse en situaciones oficiales y cotidianas. Sin embargo, en los últimos años, esta normativa no se había aplicado con rigor, lo que, según el documento firmado por Trump, ha contribuido a que las carreteras se vuelvan “menos seguras” debido a la falta de competencia lingüística.

Esta nueva política también implica que los inspectores federales podrán detener a un camión si sospechan que su conductor no domina el idioma, y solicitarle una evaluación en el momento.

¿Qué pasa si descubren que un conductor no domina el idioma? En concreto, queda fuera de servicio y sin sueldo hasta que demuestre competencia en inglés, según detallaron las autoridades estadounidenses.

No obstante, todavía no es está del todo claro cómo es que los inspectores decidirán si un conductor sabe o no inglés, ya que la guía enviada a los oficiales no especifica criterios concretos.

Lo que sí se sabe con certeza, es que los conductores de camiones deben poder responder preguntas sobre sus documentos, origen, destino y tiempo en servicio, sin ayuda de traductores ni dispositivos tecnológicos.

Abogados recomiendan que en caso de que un camionero no entienda el idioma, llamen a un abogado de confianza y tratar de comunicarse en lo más básico posible, con la finalidad de proteger sus derechos durante la inspección.