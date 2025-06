Donald Trump volverá a hablar con Irán y no descarta acuerdo nuclear

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que volverá a hablar con Irán para retomar las negociaciones nucleares la semana que viene y que "puede que firmen un acuerdo" que les obligue a renunciar al enriquecimiento de uranio, aunque, en realidad, reconoció que no lo sabe.

"Vamos a hablar la próxima semana con Irán, puede que firmemos un acuerdo. No lo sé", dijo Trump durante una rueda de prensa en La Haya, donde se encuentra para asistir a la cumbre de la OTAN.

Aun así, Trump comentó que no cree que sea tan necesario ese acuerdo después de la guerra.

"No me importa si hay un acuerdo o no. Nosotros lo único que estaríamos pidiendo es lo que pedíamos antes: que no queremos (armas) nucleares. Pero nosotros hemos destruido las nucleares", añadió al respecto.