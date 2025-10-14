  1. Inicio
Multan a migrante con 130 dólares por no llevar su "green card" en Chicago

El salvadoreño estaba departiendo con un amigo cuando los agentes llegaron de repente y le pidieron sus documentos

  • 14 de octubre de 2025 a las 17:24
Multan a migrante con 130 dólares por no llevar su green card en Chicago

Rubén Antonio Cruz, de 60 años, fue multado por no portar su "green card".

 Foto: Captura de video

Chicago, Estados Unidos.-Un residente legal fue detenido y multado por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago y tras su salida denunció el hecho.

Rubén Antonio Cruz, de 60 años y originario de El Salvador, contó que todo ocurrió cuando estaba sentado con un amigo en la calle Clark y Lunt, y unos agentes de ICE se detuvieron frente a ellos.

“Sí me sorprendieron porque estaba mirando mi teléfono y de pronto se bajan aquí y me dicen: ‘¿Traes tus papeles?’ y les dije que sí, pero que estaban en mi casa, que se los podía mostrar”, comenzó a relatar Cruz.

Contó que ellos lo subieron a la camioneta, lo interrogaron y dieron vueltas por el vecindario antes de verificar sus datos.

La imagen de la multa le ha dado la vuelta al mundo.

La imagen de la multa le ha dado la vuelta al mundo.

 (Foto: Captura de video )

Cuando finalmente confirmaron que el migrante salvadoreño está de manera legal en el país, decidieron dejarlo, sin embargo, le pusieron una multa de 130 dólares (3402.75 lempiras), por no portar sus documentos.

Es importante mencionar que bajo la ley federal, los residentes permanenetes deben portar su tarjeta en todo momento.

“No me gusta cargar mis papeles conmigo porque los he perdido muchas veces”, dijo Cruz. “El mismo agente me dijo: ‘Cárguelos siempre, porque si lo paramos otra vez va a tener problemas”.

