Multan a migrante con 130 dólares por no llevar su "green card" en Chicago

Chicago, Estados Unidos.-Un residente legal fue detenido y multado por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago y tras su salida denunció el hecho.
Rubén Antonio Cruz, de 60 años y originario de El Salvador, contó que todo ocurrió cuando estaba sentado con un amigo en la calle Clark y Lunt, y unos agentes de ICE se detuvieron frente a ellos.
“Sí me sorprendieron porque estaba mirando mi teléfono y de pronto se bajan aquí y me dicen: ‘¿Traes tus papeles?’ y les dije que sí, pero que estaban en mi casa, que se los podía mostrar”, comenzó a relatar Cruz.
Contó que ellos lo subieron a la camioneta, lo interrogaron y dieron vueltas por el vecindario antes de verificar sus datos.
Cuando finalmente confirmaron que el migrante salvadoreño está de manera legal en el país, decidieron dejarlo, sin embargo, le pusieron una multa de 130 dólares (3402.75 lempiras), por no portar sus documentos.
Es importante mencionar que bajo la ley federal, los residentes permanenetes deben portar su tarjeta en todo momento.
“No me gusta cargar mis papeles conmigo porque los he perdido muchas veces”, dijo Cruz. “El mismo agente me dijo: ‘Cárguelos siempre, porque si lo paramos otra vez va a tener problemas”.