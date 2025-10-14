Multan a migrante con 130 dólares por no llevar su "green card" en Chicago

Chicago, Estados Unidos.-Un residente legal fue detenido y multado por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago y tras su salida denunció el hecho.

Rubén Antonio Cruz, de 60 años y originario de El Salvador, contó que todo ocurrió cuando estaba sentado con un amigo en la calle Clark y Lunt, y unos agentes de ICE se detuvieron frente a ellos.

“Sí me sorprendieron porque estaba mirando mi teléfono y de pronto se bajan aquí y me dicen: ‘¿Traes tus papeles?’ y les dije que sí, pero que estaban en mi casa, que se los podía mostrar”, comenzó a relatar Cruz.

Contó que ellos lo subieron a la camioneta, lo interrogaron y dieron vueltas por el vecindario antes de verificar sus datos.