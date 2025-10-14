Evyatar David, rehén al que Hamás obligó a cavar su propia tumba; fue liberado 2 años después

Más delgado y debilitado regresó a casa Evyatar David, tras ser liberado el 13 de octubre, luego pasar más de 738 días como rehén de Hamás, cuando fue secuestrado en el festival Supernova el pasado 7 de octubre de 2023. Así luce actualmente:
Originario de Kfar Saba, Israel, David tenía 22 años cuando fue secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova, donde mataron a sangre fría a 370 personas.
Durante su cautiverio, fue víctima de condiciones severas y extremos físicos. En un video divulgado por Hamás, aparecía notablemente consumido por la desnutrición.
David y su amigo de la infancia, Guy Gilboa-Dalal, fueron secuestrados juntos durante el ataque en el festival.
Sus condiciones durante el cautiverio incluyeron aislamiento, escasa alimentación y la limitación del aseo, lo que amplificó el sufrimiento psicológico y físico. Relataron cómo vivieron ese infierno.
David describió cómo fue obligado a cavar lo que creyó sería su propia tumba dentro de un túnel subterráneo, y además afirmó que pasaba días enteros sin comer y con apenas agua.
Ayer, 13 de octubre, se cumplió su deseo: su liberación, la cual llegó como parte de un acuerdo de intercambio entre Israel y Hamás, en el que también se incluyó la liberación de otros rehenes vivos.
En las imágenes tras su liberación, David aparece visiblemente recuperándose, reunido con sus padres y con reacciones emocionales tras años de cautiverio.
El padre declaró que su hijo David "estará bien", afirmando que se recupera lentamente. "Sigue débil, con deficiencias minerales y nutricionales, pero intenta tranquilizarnos", dijo en declaraciones a dos televisiones israelíes.
Explicó que David estuvo separado de su amigo Guy Gilboa Dellal durante los últimos dos meses de cautiverio y que "sufrió maltrato físico y psicológico".
Recordó además que, tras la publicación de un video de Hamás en el que se veía a su hijo esquelético y cavando su propia tumba, los captores continuaron "matándolo de hambre" y sometiéndolo a un fuerte terror psicológico.