Evyatar David, rehén al que Hamás obligó a cavar su propia tumba; fue liberado 2 años después

Días de infierno vivió Evyatar David, uno de los 20 rehenes que liberó Hamás luego de que entrara en vigor el plan de paz en Gaza, ratificado en Egipto

  • 14 de octubre de 2025 a las 09:44
Más delgado y debilitado regresó a casa Evyatar David, tras ser liberado el 13 de octubre, luego pasar más de 738 días como rehén de Hamás, cuando fue secuestrado en el festival Supernova el pasado 7 de octubre de 2023. Así luce actualmente:

Originario de Kfar Saba, Israel, David tenía 22 años cuando fue secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova, donde mataron a sangre fría a 370 personas.

Durante su cautiverio, fue víctima de condiciones severas y extremos físicos. En un video divulgado por Hamás, aparecía notablemente consumido por la desnutrición.

David y su amigo de la infancia, Guy Gilboa-Dalal, fueron secuestrados juntos durante el ataque en el festival.

Sus condiciones durante el cautiverio incluyeron aislamiento, escasa alimentación y la limitación del aseo, lo que amplificó el sufrimiento psicológico y físico. Relataron cómo vivieron ese infierno.

David describió cómo fue obligado a cavar lo que creyó sería su propia tumba dentro de un túnel subterráneo, y además afirmó que pasaba días enteros sin comer y con apenas agua.

Ayer, 13 de octubre, se cumplió su deseo: su liberación, la cual llegó como parte de un acuerdo de intercambio entre Israel y Hamás, en el que también se incluyó la liberación de otros rehenes vivos.

En las imágenes tras su liberación, David aparece visiblemente recuperándose, reunido con sus padres y con reacciones emocionales tras años de cautiverio.

El padre declaró que su hijo David "estará bien", afirmando que se recupera lentamente. "Sigue débil, con deficiencias minerales y nutricionales, pero intenta tranquilizarnos", dijo en declaraciones a dos televisiones israelíes.

Explicó que David estuvo separado de su amigo Guy Gilboa Dellal durante los últimos dos meses de cautiverio y que "sufrió maltrato físico y psicológico".

Recordó además que, tras la publicación de un video de Hamás en el que se veía a su hijo esquelético y cavando su propia tumba, los captores continuaron "matándolo de hambre" y sometiéndolo a un fuerte terror psicológico.

