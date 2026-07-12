Muere a los 74 años el exemir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani

El Cairo, Egipto.- El exemir de Catar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, murió este domingo a los 74 años, según informó en un comunicado el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.

"Lamentamos el fallecimiento del gran líder de la nación, su alteza el padre emir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que Dios tenga misericordia de él, quien falleció esta mañana a la edad de 74 años", señaló la nota.

"Que Dios tenga misericordia de la gran alma que ha partido en esta nación y le conceda el perdón (...) Que Dios lo recompense abundantemente por las grandes y perdurables obras que realizó por su nación y el mundo árabe e islámico, y que nos conceda a todos paciencia y consuelo", añadió el Amiri Diwan sin especificar las causas de su muerte.