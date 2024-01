Ministro de Defensa de Suecia alerta posible guerra y llama a pobladores a “alistarse”

Y es que Bohlin puso de ejemplo a Ucrania, cuyo pueblo, según el ministro, afrontó la guerra con una “resistencia total”. Según Bohlin, cualquier ciudadano sueco que no haya comenzado los preparativos para una guerra ya está “atrasado”.

El alto funcionario sueco fue más allá y recordó que a pesar de la aparente calma y tranquilidad que vive su país, la situación global “es la complicada”, definiéndola como una “seguridad con mayores riesgos” que en cualquier otro momento desde el “final de la Segunda Guerra Mundial”. “La defensa civil no es principalmente un ejercicio teórico. La concientización debe traducirse en acciones prácticas. Medidas que realmente eleven el umbral”, aseveró.

También en su intervención pidió a los empleados a preguntar a sus superiores “¿Cuál sería su papel en la organización de guerra en el lugar de trabajo y considerar qué elementos esenciales necesitarían para poder continuar trabajando en circunstancias difíciles?”, insistiendo en la defensa del territorio sueco.

“¿Es usted un particular? Bien, ¿entonces te has hecho responsable de la preparación de tu hogar? ¿Has considerado si tienes tiempo para unirte a una organización de defensa voluntaria? Si no: ¡muévete!”, recalcó el alto miembro del gobierno de Suecia.