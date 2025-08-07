México realizará un simulacro nacional de alerta móvil de emergencias el 19 de septiembre

Ciudad de México, México.-México realizará el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas de la zona centro del país (16:00 GMT) un simulacro nacional en el que se enviará a más de 80 millones de dispositivos móviles un mensaje de alerta para avisar de las posibles emergencias, entre ellas los terremotos, que puedan ocurrir en el país.

Así lo anunció la Coordinación Nacional de Protección Civil este jueves en una comparecencia en la que se explicó que este será el segundo simulacro que se hace a nivel nacional en el país y que llegará a más millones de dispositivos móviles y activará 14.491 altavoces en varias entidades del territorio.

"Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro", advertirá el mensaje acompañado de fuerte sonido que recibirán los teléfonos móviles de manera gratuita y sin la necesidad de estar conectado a una red de internet o tener saldo.