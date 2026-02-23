México informa que 25 militares fallecieron en ataques tras operativo contra El Mencho

Ciudad de México, México.-Un total de 25 miembros de la Guardia Nacional mexicana murieron el domingo en la ola de violencia que sacudió a varios estados del país tras la muerte en un operativo federal de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este lunes el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

Unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco o Michoacán (oeste), añadió García Harfuch, a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares".

Asimismo, 30 delincuentes del CJNG perdieron la vida en los enfrentamientos, agregó García Harfuch en rueda de prensa.

Según subrayó el secretario de Seguridad, en varias entidades federativas se produjeron "reacciones violentas" del crimen organizado, como bloqueos, quemas de vehículos o ataques a gasolineras, así como ataques contra las autoridades.

En total, se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad, de las cuales seis se produjeron en Jalisco (oeste de México), donde fallecieron 25 militares, un custodio y un miembro de la Fiscalía estatal.