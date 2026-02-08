Al menos siete muertos por un alud de tierra causado por lluvias en Colombia

Bogotá, Colombia.-Al menos siete personas murieron por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio colombiano de Mallama, en el departamento colombiano de Nariño (fronterizo con Ecuador), informaron este sábado las autoridades regionales.

La Gobernación de Nariño señaló en un comunicado que la tragedia ocurrió la noche del viernes en la vereda (aldea) de La Oscurana y dejó, además de las siete víctimas mortales, dos heridos, cinco viviendas destruidas y un puesto de salud afectado.

El secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño, Alex González, señaló que la Gobernación ha llevado ayudas humanitarias a las familias afectadas y afirmó que la tragedia "sobrepasa las capacidades departamentales".

"Hago un llamado a la nación (al Gobierno nacional) porque es un evento realmente de una magnitud que desborda las capacidades del departamento. Pedimos una inversión inmediata que nos ayude a generar acciones concretas para reparar a esta comunidad", añadió el funcionario.