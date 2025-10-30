Más de 700 mil menores fueron afectados por el huracán Melissa, afirma Unicef

Ciudad de Panamá, Panamá.- Más de 700, 000 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por las inundaciones y lluvias catastróficas causadas por el huracán Melissa y necesitan "urgentemente alimentos, agua potable y saneamiento", alertó este jueves Unicef. El huracán Melissa ha dejado hasta el momento más de una treintena de muertos a su paso por el Caribe, además de un rastro de destrucción. En un comunicado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef señala que la tormenta azotó directamente a Jamaica y Cuba y afectó a las islas caribeñas de Haití y República Dominicana, dejando familias desplazadas y afectando de forma grave infraestructura, cultivos y servicios de salud y educación.

"A raíz de las implacables inundaciones en todo el Caribe, cientos de miles de niños y niñas han visto sus vidas trastocadas de repente (...) necesitan urgentemente alimentos, agua potable y saneamiento, acceso a servicios de salud y nutrición y un camino de regreso a la educación", alerta el director regional para América Latina y el Caribe de Unicef, Roberto Benes. El ente de Naciones Unidas asegura que la distribución de suministros esenciales para los niños y niñas ya ha comenzado, aunque reconoce que muchas de las comunidades más afectadas son "extremadamente difíciles de alcanzar" debido a daños en la infraestructura afectada y las inundaciones en curso. En Jamaica, donde Melissa tocó tierra como un huracán de categoría 5 el pasado martes, Unicef "ha asignado inicialmente un millón de dólares para apoyar la respuesta inmediata de emergencia", unos fondos que ayudarán a brindar asistencia urgente a los niños, niñas y las familias afectadas por la "devastación generalizada". El Gobierno y la Fuerza de Defensa de Jamaica tratan este jueves de verificar las numerosas informaciones sobre víctimas mortales causadas por el huracán Melissa, que ha dejado comunidades enteras aisladas y arrasadas.