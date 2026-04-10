Marzo de 2026 fue el cuarto mes más cálido del mundo, según Copernicus

La temperatura media del aire en superficie fue de 13,94 °C, es decir, 0,53 °C por encima de la media de marzo del periodo 1991-2020, según los datos registrados.

Berlín, Alemania.- El pasado mes de marzo fue el cuarto más cálido a nivel mundial, con una temperatura 1,48 °C superior a los niveles preindustriales, informó este viernes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea (UE).

Hasta la fecha, el marzo más cálido registrado fue en 2024.

"Cada cifra es impactante por sí sola; en conjunto, dibujan un panorama de un sistema climático bajo una presión constante y creciente", aseguró el director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo, en un comunicado.

El segundo marzo más cálido en EuropaEn Europa, el pasado mes fue el segundo más cálido registrado, con 5,88 °C, lo que supone 2,27 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

Además, presentó condiciones más secas de lo habitual en gran parte de la región, tras un febrero excepcionalmente lluvioso y más frío de lo normal.

Las temperaturas más cálidas se registraron en el noroeste de Rusia, el norte de Fennoscandia y los países bálticos, mientras que en Turquía, el sur de Europa y la mayor parte de Islandia fueron ligeramente inferiores a la media.

En otras partes del mundo, como Estados Unidos y México, marzo también se caracterizó por un calor intenso y condiciones secas, incluida una ola de calor que afectó a la parte occidental del país norteamericano.

Por el contrario, se registraron condiciones inusualmente frías en Alaska, la mayor parte de Canadá, el sur de Groenlandia y el noroeste de Siberia.