"Yo no perdía la fe": rescatan vivo a minero en México, tras tres días atrapado

Ciudad de México, México.- Las autoridades mexicanas informaron que rescataron a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, uno de los mineros que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa (oeste) tras el derrumbe hace trece días del lugar, en medio de las labores para localizar a otro trabajador más. "El Comando Unificado informa que a las 10:36 hora local (18:36 GMT) de este miércoles 8 de abril, Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa", informó en un comunicado la dependencia del Gobierno federal. El trabajador había sido localizado con vida el martes, aunque hasta fue hasta esta mañana que se pudo culminar su rescate y su salida a la superficie.

"Tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas", informaron las autoridades, quienes realizaron una primera evaluación al minero rescatado. No obstante, efectivos militares y civiles del Estado mexicano permanecen con las labores de búsqueda, pues otro trabajador, del que se desconoce su estado, permanece atrapado en el lugar. Además, las autoridades confirmaron el fallecimiento de otro minero en el accidente en Sinaloa, aunque hasta ahora no se han dado detalles de su identidad. "El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones en el sitio con el firme compromiso de localizar al último trabajador", sentenció el Comando Unificado, organismo que coordina los esfuerzos institucionales en la mina Santa Fe. El hallazgo de este minero con vida y el fallecimiento de otro fue confirmado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa diaria.