México exige frenar subasta en Mónaco y recuperar piezas mesoamericanas

Ciudad de México, México- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, exigió este miércoles la suspensión de la venta de cuatro piezas de origen mesoamericano en una subasta organizada por la casa Accademia Fine Art en Monte-Carlo (Mónaco) el próximo 16 de abril.

“El dictamen del (Instituto Nacional de Antropología e Historia) @INAHmx establece que se trata de bienes que forman parte del patrimonio cultural de la Nación; es decir, son propiedad de México, inalienables e imprescriptibles”, señaló en un mensaje en la red social X, Claudia Curiel de Icaza, titular de Cultura de México.

En esa misma publicación, exigió la suspensión de la comercialización de las piezas y solicitó la restitución al Estado mexicano.

“Ya se han iniciado los procedimientos correspondientes”, destacó Curiel de Icaza sobre la subasta de nombre ‘Jour 2: Art ancien et moderne’.

Por su parte, la dependencia también emitió un comunicado en el que ahondó en el dictamen realizado por el INAH, el cual determinó que los cuatro objetos son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural del país, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva en una extracción ilícita”, apuntó el documento.

Asimismo, pidió respeto por el patrimonio cultural del país y reiteró el llamado a detener la venta de las cuatro piezas al representar “un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional”.

“Se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios”, destacó.

Desde 2018 el Gobierno mexicano recuperó unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.