Lugar en el que habitaba "El Mencho" fue alterado, según Fiscalía de México

Ciudad de México, México.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México reveló este lunes que no aseguró el sitio donde fue capturado y luego muerto Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, porque no existían "condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial" y que personas ajenas a la investigación ingresaron al lugar y alteraron la escena. En un comunicado, la FGR explicó que la captura y abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se logró mediante un operativo de "alta complejidad táctica" y por ello fue "necesario también el traslado de los agentes que participaron en la misma para brindar seguridad a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del citado grupo criminal". Además, señaló que "el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial".

En ese sentido, aceptó, "no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles". Explicó que, previo a ello, "se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena". En consecuencia, apuntó la propia Fiscalía "no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí".