Hasta un 62 % de Cuba quedará este lunes a la vez en apagón por la crisis energética

La Habana, Cuba.-Cuba sufrirá prolongados apagones durante todo este lunes, cortes eléctricos que en el momento de mayor demanda dejarán sin corriente de forma simultánea al 62 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de esta jornada una capacidad de generación de 1.220 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.