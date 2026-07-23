Llegan a EEUU primeras seis ballenas belugas del clausurado parque canadiense Marineland

Miami, Estados Unidos.- Seis de las treinta belugas del clausurado parque canadiense Marineland fueron trasladadas a nuevos hogares en San Antonio y Chicago, en Estados Unidos, en una operación que repartirá a los cetáceos entre cuatro instalaciones estadounidenses y una española. La operación comenzó este martes con la llegada de los seis primeros ejemplares provenientes de Niagara Falls (Ontario) a acuarios de Chicago (Illinois) y San Antonio (Texas). El plan reparte las belugas (Delphinapterus leucas) entre cuatro instalaciones estadounidenses acreditadas por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA, en inglés) y el Oceanogràfic de Valencia, en España, detalló en un comunicado el Shedd Aquarium, de Chicago.

Los centros estadounidenses incluyen además el Georgia Aquarium (Atlanta) y los parques SeaWorld de San Antonio y San Diego. El Shedd acogerá hasta diez belugas, cuatro de ellas ya en sus instalaciones; SeaWorld recibió otras dos en San Antonio, y el Georgia Aquarium prevé sumar dos más en una fecha que no ha divulgado. Entre tanto, el único pendiente es el traslado a Valencia que sigue a la espera de las autorizaciones del Gobierno español. Las belugas viajaron por carretera y en avión en contenedores de agua fría, acompañadas por veterinarios y cuidadores que a menudo permanecían en el agua junto a ellas, según los acuarios de Chicago y San Antonio. El Shedd, que trabaja las 24 horas para aclimatarlas y aún no las muestra al público, advirtió de que es pronto para conocer su estado de salud.