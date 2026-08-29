León XIV envía ayuda económica a Nepal tras la riada

El Vaticano.-El papa León XIV ha enviado una "ayuda económica" a la Caritas de Nepal tras la devastadora riada del pasado miércoles, que por el momento se ha saldado con la vida de al menos 676 personas, según el último balance. La ayuda del papa, cuya cuantía no ha sido revelada, se destinará a comida, bienes de primera necesidad y centros de acogida para los desplazados, informa este sábado el medio oficial Vatican News.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana ha desembolsado 500.000 euros obtenidos de las donaciones de sus fieles en la declaración de la renta, según la misma fuente. Las autoridades de Nepal han elevado este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas, mientras que casi 3.000 siguen en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

Suben muertes

Las autoridades de Nepal han elevado a 675 la cifra de cuerpos recuperados y China reporta 7, por lo que en total se contabilizan 682 fallecidos entre Nepal y el Tíbet. El último balance publicado por la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) cifró en 2.418 las personas que continúan registradas como incomunicadas o desaparecidas, entre ellas 589 ciudadanos extranjeros y 933 trabajadores de proyectos hidroeléctricos de la zona. A ellos se suman los 554 desaparecidos reportados por China.

En cuanto a los extranjeros afectados, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha detallado que un total de 184 turistas han sido rescatados con vida y 420 continúan desaparecidos. Entre los rescatados se incluyeron este sábado dos ciudadano españoles.

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