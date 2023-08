Las nuevas reglas migratorias de Florida comienzan a pesar sobre algunos negocios

Hasta el momento, el estado no ha emprendido ningún tipo de represión generalizada y no se sabe con certeza con qué firmeza aplicará la nueva ley. Pero sus efectos han empezado a extenderse por todo el estado, suscitando temor en algunas comunidades de inmigrantes y frustración entre algunos empresarios.

Y los inmigrantes indocumentados ya no pueden estar seguros de que los permisos de conducir de cualquier otro estado se considerarán válidos en Florida.

En estados de rápido crecimiento como Florida, la construcción ha atraído durante décadas a inmigrantes no autorizados dispuestos a realizar trabajos onerosos, a menudo a temperaturas extremas, que muchos estadounidenses rechazan.

Algunos estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos, pero abandonaron Florida porque temían por sus seres queridos que no lo estaban, dijo. Los trabajadores rechazaron ofertas de aumento de sueldo y se trasladaron a Houston, Washington D. C. y Nueva York, donde abundan las vacantes de trabajo y los inmigrantes no autorizados se sentían menos vulnerables, explicó Baregas.

“Es probable que esta ley ni siquiera se haga cumplir”, dijo. “Pero la gente se siente perseguida. Quieren vivir en paz”.

Tim Conlan, presidente de Reliant, una empresa que instala tejados en Jacksonville, dijo que un subcontratista había rechazado un proyecto hacía poco, después de que sus trabajadores se negaron a viajar a Florida y prefirieron quedarse en Georgia y las Carolinas. También dijo que las tarifas por hora para los trabajos habían aumentado alrededor de un 10 por ciento desde que se promulgó la ley en mayo.