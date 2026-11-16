Corea del Norte.-El líder norcoreano, Kim Jong-un, inspeccionó una zona turística cercana a la frontera con China, informó este martes la agencia estatal KCNA, en medio de expectativas sobre un posible viaje al país vecino donde podría reunirse con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

Kim visitó el domingo y el lunes varios proyectos en la ciudad de Samjiyon, con los que Pionyang busca convertir la región en un destino turístico de montaña durante todo el año e impulsar el desarrollo económico local, según la KCNA.

El dirigente inspeccionó las obras de ampliación del aeropuerto de Samjiyon, un complejo que incluye lujosos hoteles de montaña con baños termales y restaurantes de barbacoa, así como la construcción de una línea ferroviaria, una estación de esquí, hoteles y otras instalaciones turísticas.

También subió al monte Paektu, situado en la frontera entre Corea del Norte y China y considerado la cuna del pueblo coreano según la tradición, para revisar la modernización de instalaciones turísticas, dijo la agencia.

La visita se produce en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó este lunes la posibilidad de sostener un encuentro con Kim si el líder de Corea del Norte visita China, en medio de las intenciones del inquilino de la Casa Blanca de reunirse con su homólogo norcoreano este año.

El Kremlin, por su parte, dijo en la víspera que no descarta una reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Kim Shenzhen, ante el fortalecimiento de los lazos bilaterales iniciado en 2024, que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión.